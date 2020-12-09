بينهم طفلة.. غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في نيل القليوبية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
خيم الحزن على أهالي قرية أبو الغيط، بالقناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، بعد مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بالرياح بجوار خط 13 "بنها- القناطر الخيرية" أمام قرية بلتان في طوخ.
وأعلن مستشفى بنها الجامعي، أن المتوفيين هم "بيومي.ع.ب.إ" وشقيقه "السيد.ع.ب.إ" والطفلة "جنى" ابنة الثاني
وشهد طريق خط 13 "بنها- القناطر الخيرية" بالقليوبية، حادث انقلاب سيارة ملاكي في النيل، وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، واستخراج تصاريح الدفن.
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