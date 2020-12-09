إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: 6 أشخاص توفوا خلال تجارب لقاح فايزر

كشف تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن 6 أشخاص توفوا خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا، الذي طورته شركتا الأدوية؛ الأمريكية العملاقة “فايزر”، و”بيونتك” الألمانية.
وذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن من بين المتوفين 4 تلقوا عقارا وهميا، واثنان ممن لقحوا بالعقار الحقيقي، لكنها أشارت إلى أن هذه الوفيات لم يتم ربطها مباشرة بتأثير اللقاح.
كما أعلن عن إصابة أحد المشاركين في اختبارات اللقاح بالسمنة، وتصلب الشرايين، وتوفي بعد ثلاثة أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار.
وأصيب المتطوع الثاني بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية، وتوفي من بين المشاركين، الذين تلقوا اللقاح الوهمي، اثنان نتيجة نوبة قلبية، وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين.
وشارك في اختبارات التلقيح المذكور في المجموع حوالي 38 ألف شخص، تفوق أعمارهم 16 سنة.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أكدت، في وقت سابق، فعالية لقاح “فايزر وبيونتك”، وقالت الوثائق إن العقار أظهر مستوى مناسبا من الأمان، ولا توجد عقبات أمام استخدامه في حالات الطوارئ.
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