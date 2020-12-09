طقس الأربعاء.. الأجواء غائمة جزئيا وأمطار ضعيفة في عدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا ستعطى أمطار ضعيفة بالسايس، والريف، وشمال المنطقة الشرقية، والأطلس المتوسط، ومنطقة طنجة، والسواحل والسهول شمال البيضاء، مع انتشار سحب منخفضة وضباب محلي شمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب بباقي المناطق.

وسيكون الطقس باردا نوعا ما بمرتفعات الأطلس، والريف، والجنوب الشرقي، والهضاب العليا، مصحوبة بالجريحة محليا، مع احتمال هبوب زوابع رملية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا الى قوية من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية والجنوب، ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و2 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و6 درجات بالريف والجنوب الشرقي، وما بين 4 و9 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول غرب الأطلس والسفوح الجنوبية -الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالسهول الأطلسية وبسواحل الأبيض المتوسط والجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 5 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 16 و21 درجة بالواجهة المتوسطية، السهول والسواحل الشمالية والوسطى، سوس والجنوب الشرقي، وما بين 22 و28 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وبين طنجة والرباط، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.