شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تحتجز سفينة سياحية على متنها حالة إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت سلطات سنغافورة إن تعليمات صدرت لقرابة 1700 راكب على متن سفينة سياحية بالبقاء في غرفهم اليوم الأربعاء بعد اكتشاف إصابة راكب بكوفيد-19 مما أدى إلى عودة السفينة إلى الميناء.

وذكرت هيئة السياحة في سنغافورة أن جميع الركاب كانوا قد قدّموا ما يفيد بسلبية نتائج فحص إلزامي للكشف عن كوفيد-19 قبل ما يصل إلى ثلاثة أيام من بدء الرحلة يوم الاثنين.

والراكب المصاب عمره 83 عاما وأبلغ المركز الطبي على السفينة بأنه يعاني من الإسهال. وتم إبلاغ من على المركب بوجود حالة إصابة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت لاحق أخبر قائد السفينة الركاب عبر مكبر الصوت بأنه تم إنزال الراكب المصاب من السفينة وبأنه يجري تعقيمها بالكامل وعلى كل الركاب أن يلزموا غرفهم إلى حين إشعار آخر.

وقالت شركة رويال كاريبيان المالكة للسفينة وهيئة السياحة في سنغافورة إن نتائج فحوص أجريت لاحقا لكل الركاب وأفراد الطاقم الذين تعاملوا مع الراكب المصاب جاءت سلبية.