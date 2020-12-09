شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تحتجز سفينة سياحية على متنها حالة إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت هيئة السياحة في سنغافورة أن جميع الركاب كانوا قد قدّموا ما يفيد بسلبية نتائج فحص إلزامي للكشف عن كوفيد-19 قبل ما يصل إلى ثلاثة أيام من بدء الرحلة يوم الاثنين.
والراكب المصاب عمره 83 عاما وأبلغ المركز الطبي على السفينة بأنه يعاني من الإسهال. وتم إبلاغ من على المركب بوجود حالة إصابة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
وفي وقت لاحق أخبر قائد السفينة الركاب عبر مكبر الصوت بأنه تم إنزال الراكب المصاب من السفينة وبأنه يجري تعقيمها بالكامل وعلى كل الركاب أن يلزموا غرفهم إلى حين إشعار آخر.
وقالت شركة رويال كاريبيان المالكة للسفينة وهيئة السياحة في سنغافورة إن نتائج فحوص أجريت لاحقا لكل الركاب وأفراد الطاقم الذين تعاملوا مع الراكب المصاب جاءت سلبية.
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