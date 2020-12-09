شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 213 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، و6 حالات وفاة و 160 حالة تعافي. وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان نشر اليوم،إلى ارتفاع الحالات إلى 20084 حالة، فيمار ارتفعت الوفيات إلى 1307 وحالات التعافى إلى 11 ألف 344 حالة.

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