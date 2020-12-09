شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تتوغل شرق وشمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم،في أراضي الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، وقامت بأعمال تجريف في الأراضي وسط إطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، أن آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة وبلدة جباليا وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، حيث قامت بتجريف أراضي ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل والتجريف.