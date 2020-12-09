شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الجائحة.. الإندونيسيون يصوتون في الانتخابات المحلية والان نبدء بالتفاصيل
ويحق لأكثر من 100 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لانتخاب تسعة حكام و223 رئيس منطقة و37 رئيس بلدية في أكبر انتخابات محلية تجري بشكل متزامن في البلاد.
وحث وزير الشؤون الداخلية، تيتو كارنافيان، الشعب أمس الثلاثاء على التصويت، قائلا إنه تم تنفيذ بروتوكولات صحية صارمة لكبح انتشار فيروس كورونا.
وأضاف: "آمل ألا يقلق الناخبون من المجيء لمراكز الاقتراع".
وتم تزويد أغلبية مراكز الاقتراع ، البالغة 300 ألف مركز ، بمعدات لغسل الأيدي وأجهزة إلكترونية لقياس درجة الحرارة وقفازات واقية، وفقا لهيئة مراقبة الانتخابات.
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