امانة بغداد ينسحب من رابطة أندية الدوري الممتاز

وقال رئيس النادي فلاح المسعودي في بيان، إن "قرار الانسحاب قطعي ونهائي بعد ان لمسنا عدم الجدية في تطبيق الأهداف التي شكلت من أجلها الرابطة، وأصبح وجودها شكلي دون فائدة تذكر".

واشار الى ان "الرابطة ولدت ميتة بسبب عدم التفاعل بين أعضاءها، لذلك انتفت الحاجة لوجودنا فيها".

