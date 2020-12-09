ثورات وانقلابات ومفاجآت... أحداث مصيرية تطبع عنوان العام الجديد!

أحداث مهمة جدا ولا سيما مصيرية تطبع عنوان العام الجديد مع بداية دورة فلكية هوائية تشكل بداية فترة فلكية، تؤدي بدورها الى نظام عالمي جديد. نقدم اليكم في ما يلي، لمحة عن ابرز الاحداث الفلكية المقبلة، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

ها نحن ندخل دورة فلكية مهمة جدا هي الاولى في دورة الهواء، وتشكل بداية لفترة فلكية تؤدي الى نظام عالمي جديد، وتمر بمخاض وثورات وانقلابات ومفاجآت وخضّات وصراعات من جهة، وتحالفات من جهة ثانية، يرافقها السعي الى ايجاد معالجات شاقة بحيث يلتقي زحل مع المشتري في برج الدلو ويشكلان مربعا مع كوكب اورانوس في الثور.

وهذا ما يشير الى احداث كثيرة واحتجاجات وانقلابات لن يكون الشرق الاوسط بعيدا منها. يبدأ العالم بالتعافي من الوباء تدريجياً مع ايجاد اللقاح وتوزيعه، اذ نبدأ بالخروج من النفق مع حلول منتصف السنة.

يسجل الاسبوع المقبل أربعة أحداث فلكية بارزة وحركة كبيرة في تنقلات الكواكب:

الحدث الاول والاهم، انتقال زحل، والمشتري كوكب الحظ، من برج الجدي الى برج الدلو اعتبارا من تاريخ 19 ، وهذا حدث فلكي نادر جداً قد لا يتم مرتين في الحياة. كما يعني بداية دورة فلكية واعدة للابراج الهوائية الجوزاء والميزان والدلو، بحيث تواجه هذه المواليد تغييراً قد يطرأ يتعلق بحياتهم الشخصية والعائلية، فتزول الهواجس ويخف القلق ويعلنان عن دورة فلكية جديدة تعشيها وتحمل اليهم الكثير من المفاجآت والتغييرات المناسبة على مختلف الاصعدة، بحيث يسود الانسجام حياتهم ويغمرهم الحب بنغماته الحلوة ويقوي المعنويات ويغذي فيهم الحماسة والأمل.

الحدث الثاني، يسجل هذا الاسبوع كسوفاً للشمس وقمراً جديداً في برج القوس يوم 14 كانون الاول ديسمبر. ان كسوف الشمس يعتبر ظاهرة طبيعية غير ايجابية بالنسبة للطبيعة، فهي تكسف في طريقها كل ما يشكل خطراً على الانسان والبنى التحتية. ان كسوف الشمس هو دلالة على حدث معين قد يكون له علاقة بجريمة كبيرة او عمل ارهابي، كذلك هنالك احتمال تدهور كبير في البورصة وهذا الامر يعيدنا الى ما حدث في بداية السنة خاصة في شهر آذار مارس. ان تأثيرات كسوف الشمس تكون مفاعيلها وتأثيراتها المعاكسة والضاغطة قبل أسبوع، وبعد أسبوع من تاريخ حصول هذا الحدث.

الحدث الثالث، انتقال كوكب الزهرة من العقرب المائي الى القوس الناري فتكون مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس على موعد مع لقاء رائع أو بوح بالحب أو أوقات من التسلية والرفاهية وبعض المفاجآت العاطفية والعائلية، وقد تعاود اللقاء بشخص يأتي من بعيد، أو تتلقى اتصالاً حميماً غير منتظر.

الحدث الرابع، انتقال كوكب عطارد من برج العقرب الى برج القوس، فتسجل مواليد الابراج النارية وتحقق اهدافا كبيرة في القضايا القانونية والادارية وفي حركة التنقلات والسفر والمعاملات والاوراق، كما يعطيك فرصة التعبير عن نفسك والوصول الى بعض الاوساط الخارجية بأفكارك وتطلعاتك.