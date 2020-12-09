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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 32080 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء أن الهند سجلت 32080 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 9.74 مليون.
وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات لكن الإصابات اليومية تراجعت منذ بلغت ذروتها في سبتمبر. وهناك حوالي 370 ألف حالة نشطة بين إجمالي الإصابات.
وظل عدد الإصابات اليومي دون حاجز 50 ألفا رغم موسم الأعياد الذي شهد ازدحاما في الأسواق والشوارع.
وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 402 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 141360.
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