طوكيو تسجل 572 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء تسجيل 572 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن السلطات المعنية القول إن 103 حالات من بين الإصابات الجديدة في العاصمة تعود لأشخاص يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر، ليتجاوز بذلك عدد المصابين الجدد بالفيروس من كبار السن 100 حالة لأول مرة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو 44 ألفا و 927 حالة.

ويدعو مسؤولو الصحة العامة في طوكيو، المواطنين إلى تناول الطعام خارج المنزل في مجموعات صغيرة فقط، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي عدوى فيروس كورونا.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان 166 ألفا و592 حالة، وحالات الوفاة 2334، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.