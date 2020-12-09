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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلاي دبي تصدر تحديثاً بإعفاء بعض المسافرين من فحص "كورونا" المسبق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدرت شركة فلاي دبي، تحديثاً بشأن إعفاء المسافرين من بعض الدول من الفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وفقا للبيان.
وقالت الناقلة في إفادة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن المسافرين القادمين إلى دبي وانطلقت رحلاتهم من دول مجلس التعاون الخليجي، سيتوجب عليهم إجراء فحص "كوفيد - 19" (بي سي آر)، فقط عند الوصول إلى دبي.
وأضافت أنه يتوافر لدي المسافرين القادمين من المملكة المتحدة أو ألمانيا، خيار إجراء الفحص عند الوصول إلى دبي.
وأوضحت أنه بالنسبة للمسافرين من البلدان الأخري فيجب عليهم تقديم نتيجة فحص "كوفيد - 19" السلبية على أن يتم إجراء الفحص خلال مدة لا تزيد عن 96 ساعة قبل مغادرة الرحلة إلى دبي).
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