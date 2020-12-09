المقاطعة العربية للنظام القطري تدخل عامها الرابع بسبب إصرار الدوحة على دعم الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تدخل اليوم المقاطعة العربية للنظام القطري، عامها الرابع، بسبب إصرار نظام الدوحة على دعم الإرهاب، وتعريض أمن ومصالح دول المنطقة إلى الخطر.



ويتزامن مرور العام الثالث، هذه الأيام مع مضاعفة فيروس كورونا، حجم المشاكل الداخلية والخارجية التي تواجه قطر، وتصاعد الأزمات التي تحاصر النظام داخلياً وخارجياً، في ظل سخط شعبي متنامٍ بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق المواطنين والمقيمين.

وبالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام، تعرضت تقارير عربية وخليجية، إلى دور قناة الجزيرة في خدمة أجندة النظام، الداعمة للإرهاب، ونشر الفتنة والاضطرابات في المنطقة.

وتحت عنوان "لماذا تستمر مقاطعة النظام القطري منذ 3 سنوات؟"، قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية: "لم يكن قرار المقاطعة وليد المرحلة الراهنة، وإنما جاء نتيجة حتمية لتاريخ طويل من المؤامرات والتدخلات القطرية التي استهدفت زعزعة أمن البحرين واستقرارها، ونشر الفوضى والتخريب ومحاولة قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد".

وأضافت "3 أعوام مضت على المقاطعة العربية لقطر، ولا تزال الأسئلة مطروحة، متى يعود النظام القطري إلى جادة الصواب، ويتخلى عن سياسته المعادية لأمن الشعوب الخليجية والعربية الشقيقة؟ وهل آن الأوان في ظل ما يواجهه العالم من أزمة إنسانية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا لأن يعيد النظر في نهجه العدواني، ويتوقف عن تدخلاته المسيئة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وغيرها من دول المنطقة؟!".