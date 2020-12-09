شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: حاملة الطائرات من الجيل الجديد ستكون «نووية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن حاملة الطائرات الفرنسية من الجيل القادم ستعمل بالطاقة النووية وستحل محل حاملة الطائرات الرئيسية العاملة حالياً بالأسطول الفرنسي.

وقال مسؤولون فرنسيون: إن الحاملة، وهي الحادية عشرة في تاريخ البحرية الفرنسية، ستبنيها المجموعة البحرية المتعاقدة مع وزارة الدفاع الفرنسية، وهي مزودة بنظام جديد لإقلاع الطائرات طورته شركة «جنرال أتوميكس» الأمريكية.

ويبلغ طول الحاملة الجديدة 300 متر، ويصل وزن حمولتها إلى 75 ألف طن، ويمكنها حمل ما يصل إلى 30 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» أو من الطائرة الجديدة التي ستخلفها من إنتاج شركة «داسو» بالتعاون بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وقال ماكرون أثناء زيارة لمركز متخصص في صناعة المكونات النووية «بنظرة استراتيجية مستقبلية، تعتمد مكانتنا كقوة عظمى على الصناعة النووية».

وكان الجيش الفرنسي يتجه في بادئ الأمر لشراء حاملة مزودة بنظام دفع تقليدي، لكن القادة العسكريين اختاروا مع ماكرون شراء حاملة تعمل بالطاقة النووية على الرغم من التكلفة الباهظة، وذلك لأسباب تقنية واستراتيجية.

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