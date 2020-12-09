شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يدمر «مسيّرة» مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض-وام أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

وقال العميد الركن تركي المالكي المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»- في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس» - إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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