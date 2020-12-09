شكرا لقرائتكم خبر عن مارين يربح 75 ألف استرليني من مواجهة توتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

سيحصل فريق مارين المنافس في الدرجة الثامنة بإنجلترا على مبلغ 75 ألف استرليني نظير بث مباراته المرتقبة أمام توتنهام ومدربه مورينيو في الجولة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعبه روزيت بارك في 10 يناير المقبل.

يحتل مارين ومقره في ميرسيسايد المركز التاسع في دوري غرب الشمال لكنه تصدر العناوين بعد إقصائه فريق «هافانت أند ووترلوفيل» في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي في 29 نوفمبر، عندما سدد جيمس باريجان عامل النظافة ركلة حرة استلمها مدرس الرياضة نيال كمنز ليفجر الفرح بالتأهل والفوز بجائزة 150 ألف استرليني، ومارين أصبح ثاني فريق من الدرجة الثامنة على الإطلاق يصل للجولة الثالثة من المسابقة العريقة ومواجهته لفريق مورينيو متصدر البرمييرليج حالياً ضرب من الخيال.

ودار حديث عن نقل المواجهة المرتقبة لملعب الأنفيلد في حال لم يتم توفير ما يلزم من بروتوكول فيروس كورونا في ملعب مارين لكن رئيس مجلس إدارة النادي بول ليري أكد عدم وجود مفاوضات حول نقل المباراة، وقال إن الملعب جاهز ويرحب بعدد قليل من مشجعي توتنهام.

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