شكرا لقرائتكم خبر عن 22 فعالية رياضية في 7 أيام بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد دبي تنظيم 22 فعالية رياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الأسبوع الجاري في مختلف مناطق الإمارة، وذلك ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية المتنوعة، ومن أبرزها بطولة موانئ دبي العالمية للجولف، ومؤتمر ومعرض دبي الدولي للرياضات التراثية، وقمة «مي فت» للصحة واللياقة البدنية.



الرياضات التراثية

يستضيف مجمع حمدان الرياضي فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتنظمه مجموعة «دوموس» خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول، ويسلط الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وأفضل الممارسات في قطاع الرياضات التراثية، كما يعرض خلاله مختلف المعدات والمستلزمات المستخدمة في ممارسة الرياضات التراثية، ويتضمن المؤتمر سلسلة من المناقشات والعروض التقديمية لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات، وطرق دمج الأساليب الحديثة، مع الحفاظ على الهوية التراثية العريقة لكل رياضة، كما سيتخلل المعرض العديد من الفعاليات الشعبية التراثية.

ويستقطب المعرض والمؤتمر عدداً كبيراً من المشاركين والزوار، من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في نشر الوعي حول الرياضات التراثية الإماراتية وتعزيز المعرفة بالثقافة الإماراتية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في تسهيل ممارسة هذه الرياضات على المستويين المحلي والعالمي، وتشمل الفئات الرياضية التي سيتم عرضها خلال الحدث، تربية الصقور، وصيد الأسماك، وسباق الهجن وغيرها من الرياضات التراثية، وتُعد الرياضات التراثية عنصراً أساسياً في تعزيز التواصل والتفاعل بين الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

قمة الصحة واللياقة



تقام فعاليات النسخة العشرين من قمة «مي فت» للياقة والصحة البدنية يوم الخميس 10 ديسمبر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في فندق (في) بشارع الشيخ زايد، ويشارك في هذه القمة نخبة من أفضل المدربين وخبراء اللياقة البدنية في العالم، يشاركون في 24 ورشة عمل، وتدعم هذه القمة قطاع الصحة واللياقة والاستثمار، ويستعرض العديد من رواد الأعمال في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب أحدث التقنيات والاستراتيجيات في هذا المجال، حيث تحمل هذه القمة مصطلح المؤتمر أو القمة الاقتصادية؛ لأن هناك الكثير من رجال الأعمال والشركات جاؤوا لتكوين شراكات عمل وتبادل معرفة، وسيتم الترويج هذا العام خلال القمة إلى مبادرة تجعل التدريبات البدنية أكثر متعة.



فعاليات متنوعة

تتضمن فعاليات الأسبوع الجاري تنظيم بطولة الحبتور للتنس الثالثة والعشرين، والتي تختتم يوم 12 ديسمبر، وتقام في منتجع الحبتور جراند، وبطولة الإمارات للكريكت التي تستمر حتى يوم 23 ديسمبر وتقام في استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية، كما يقام كأس وينستون تشتيرتشيل للبولو في منتجع ونادي الحبتور للبولو، والذي يستمر حتى يوم 18 ديسمبر، وتقام فعالية اليوغا في مجمع السركال أفنيو اليوم الأربعاء 9 ديسمبر.

وتنطلق نهائيات جولة بطولة موانئ دبي العالمية للجولف يوم الخميس 10 ديسمبر، ويشارك فيها أفضل 65 لاعباً مصنفين من نخبة لاعبين في العالم، وتشهد البطولة حضور أكثر من 3000 من الجمهور لمتابعة الفعاليات التي تقام في ملاعب عقارات جميرا للجولف وتستمر حتى يوم الأحد 13 ديسمبر، كما يقام سباق ألتميت للجري الليلي في ميدان يوم الخميس 10 ديسمبر.

ويقام يوم الجمعة 11 ديسمبر 8 فعاليات رياضية متنوعة، وبدايتها في منطقة حتا التي تشهد لأول مرة تنظيم سباق موانئ دبي العالمية لتحدي قوارب التنين، والذي يقام في سد حتا، وينطلق دوري إيفا إسبيريا للكرة الطائرة الشاطئية على شاطئ كايت بيتش، كما يقام سباق دبي لقوارب التجديف المحلية في منطقة الجداف، وتنطلق الجولة الرابعة من بطولة دبي كارتدروم للتحمل في حلبة دبي أوتودروم، ويقام تحدي سيركيت فاكتوري للياقة البدنية في سكاي دايف دبي جي بي آر، كما ينطلق دوري غايم تايم لكرة السلة في أكاديمية غايم تايم الرياضية، ويقام سباق سكتشيرز للجري في أكاديمية شرطة دبي، وسباق سانتا للجري في دبي فستيفال سيتي.

وتتواصل يوم السبت 12 ديسمبر بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم التي يشارك فيها 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 52 فريقاً من 18 أكاديمية، وتقام منافساتها في مدينة دبي الرياضية، كما يقام ترايثلون جزيرة ديرة في جزيرة ديرة، وبطولة التزلج على الجليد في حلبة التزلج بليجرلاند في نادي النصر الرياضي، ودورة طاولة الزهر في منتجع دبي مارين الشاطئي، وتنطلق فعاليات مهرجان الرياضات المجتمعية المتعددة الذي يقام في ملاعب عدة مدارس بدبي، وشهدت بداية الأسبوع الجاري فعاليات مؤتمر جائزة اللياقة البدنية في فندق ميدان أمس الثلاثاء 8 ديسمبر، كما أقيمت يوم الاثنين الماضي بطولة السلم للدراجات الهوائية في منطقة القدرة.