الملك محمد السادس يأمر بتوفير لقاح كورونا مجانا لجميع المغاربة

حسم العاهل المغربي الملك محمد السادس الجدل الدائر بين المسؤولين في قطاع الصحة، حول مجانية التلقيح ضد وباء ”كوفيد-19″، بعد قراره بأن يكون دون مقابل مادي لكافة المغاربة.

وأصدر الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، بيانا جاء فيه أن القرار ”يندرج في إطار التوجيهات الملكية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة“.

ويهدف القرار- بحسب بيان الديوان الملكي- إلى ”توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في أفق عودة المواطنين، تدريجيا، لممارسة حياتهم العادية في طمأنينة وأمان.

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وكان موضوع مجانية اللقاح من عدمه أثار الكثير من التساؤلات بين المغاربة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام، قال وزير الصحة خالد ايت الطالب: إن اللقاح ضد كورونا سيكون مجانيا بالنسبة للفئات المحتاجة، بينما سيدفع المواطنون الذين لديهم تأمين صحي قيمة التلقيح ويتم تعويضهم لاحقًا.