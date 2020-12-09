موسكو تسجل 5746 حالة شفاء من فيروس "كورونا" في 24 ساعة

أعلن مقر عمليات مراقبة ورصد فيروس" كورونا" المستجد في العاصمة الروسية تعافي 5 ألاف و746 مريضا من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في موسكو إلى 507 آلاف و149 شخصا.

ومن جانبها، حثت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسي "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، على عدم التسرع بالتفاؤل بشأن الوضع مع فيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أنه من الضروري النظر إلى متوسط مؤشرات فيروس "كورونا" خلال أسبوع.



وكانت روسيا سجلت أمس الثلاثاء، أكثر من 26 ألف إصابة جديدة

بالفيروس، بينها 5232 إصابة في العاصمة موسكو، ليصل عدد الإصابات الإجمالي في عموم البلاد إلى مليونين و515 ألفا و9 إصابات.



يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا الأسبوع الماضي إلى بدء حملة التطعيم العام ضد فيروس "كورونا" المستجد في بلاده، بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين الأكثر عرضة للخطر.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليون

حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونا و225 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 44 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفا، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.