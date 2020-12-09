منظمة الصحة العالمية تُدشن حملة لمساعدة الأشخاص في الإقلاع عن التدخين

دشنت منظمة الصحة العالمية، حملة لمساعدة مئة مليون شخص على الإقلاع عن التدخين خلال جائحة كورونا.

وبحسب المنظمة، أعلن نحو 780 مليون شخص في العالم اعتزامهم الإقلاع عن تعاطي التبغ، غير أن 30% منهم فقط لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوات التي يمكن أن تساعدهم في تلك المهمة.

وأطلقت المنظمة أمس حملة تحت شعار «التزم بالإقلاع عن تعاطي التبغ أثناء جائحة كورونا»، تستمر لمدة عام وستدعم الحملة،

التي تأتي استعدادا لليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ 2021، ما لا يقل عن مئة مليون شخص يحاولون التوقف عن التدخين.ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، القول إن «التدخين يتسبب في وفاة ثمانية ملايين شخص سنويًا، ولكن إذا كان متعاطو التبغ بحاجة إلى المزيد من التحفيز للتخلص من هذه العادة، فإن الجائحة توفر الحافز المناسب».

وتؤكد منظمة الصحة العالمية، أن المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بشكل وخيم من أشكال مرض «كوفيد19»، الذي يسببه فيروس كورونا وللوفاة بسببه.

كما يشكل التبغ أحد عوامل الخطر الرئيسية للأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض التنفسية والسكري، وعلاوة على ذلك، فإن المصابين بهذه الاعتلالات أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بشكل وخيم من أشكال الفيروس المستجد.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، دفعت جائحة كورونا بالملايين للتعبير عن نيتهم بترك التدخين.