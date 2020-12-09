أرمينيا تسجل 1138 إصابة جديدة و21 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 144 ألفًا و66 حالة.
وأوضحت الوزارة وفقًا لصحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أنه تعافى 1385 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين إلى 120 ألفًا و532 حالة.
وأشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 2393 شخصًا بعد تسجيل 21 وفاة جديدة أمس
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونا و225 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 44 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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