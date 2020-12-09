شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. «الصحة الإماراتية» تعلن تسجيل لقاح «سينوفارم» للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأربعاء، أن النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح “سينوفارم” للوقاية من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 86 %.
ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن وزارة الصحة الإماراتية أكدت أنها سجلت اللقاح رسميا وذلك بعد أن وافقت على الاستخدام الطارئ لبعض الفئات في سبتمبر الماضي.
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