شكرا لقرائتكم خبر عن مادورو: مستعدون للحوار مع قادة الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: "نحن ننتظر تنصيب إدارة جو بايدن الجديدة، وأن يكون لديه الوقت للتفكير، وأن تفتح إمكانات التواصل والحوار بين فنزويلا والولايات المتحدة".
يُذكر أن مادورو قد وجه - خلال الأسابيع الأخيرة - دعوات عدة إلى الحوار مع بايدن، آملًا في ألا يستمر بنهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تصف الرئيس الفنزويلي بأنه "ديكتاتور" وتعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا موقتًا لفنزويلا، معتبرًا أن سياسة دونالد ترامب تجاه فنزويلا فشلت فشلًا ذريعًا.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات عدة على فنزويلا، بما في ذلك حظر نفطي منذ العام 2019.
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