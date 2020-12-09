شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عطل مفاجئ .. تفعيل نظام الدفاع ضد الفيضانات في فينيسيا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت تقارير أنه تم تفعيل نظام الدفاع ضد الفيضانات في فينيسيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن توقف عن الاستجابة في اليوم السابق في ظل استمرار العواصف التي تضرب مناطق كبيرة من إيطاليا.

وقالت مصادر أن النظام لم يكن يعمل عندما وصلت مستويات المياه في فينيسيا إلى ارتفاع 138 سنتيمترا ظهر الثلاثاء، لكنه بدأ أخيرا في العمل اليوم الأربعاء.

وضربت مياه الفيضانات مدينة فينيسيا الثلاثاء ، وغمرت بعض أكثر مواقعها شهرة بما في ذلك ساحة سان مارك.