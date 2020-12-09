في بغداد.. القبض على مسؤول ورش تصليح عجلات 'داعش' بقاطع نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، إلقاء القبض على مسؤول ورش تصليح عجلات تنظيم "داعش" بقاطع نينوى، بعملية أمنية في بغداد.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية".
وأضافت أنه "شغل منصب مسؤول ورش تصليح عجلات داعش بما يسمى قاطع نينوى، وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له في بغداد".
وأضافت أنه "شغل منصب مسؤول ورش تصليح عجلات داعش بما يسمى قاطع نينوى، وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له في بغداد".
وتابعت الوكالة، أنه "من خلال التحقيقات الأولية اعترف باشتراكه في عدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، حيث تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
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