طرح الفنان العراقي سيف نبيل أغنيته الجديدة "قلبك أسود" على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج حسين شعلان الّذي قدّم الأغنية بقصة تحاكي تعرّض رجل أعمال للخيانة من قبل حبيبته وشريكته.

وشاركت في الفيديو كليب البلوغر البحرينية "المها" التي تظهر خلال المشاهد بكونها السند خلال هذه المرحلة الصعبة. يذكر ان الأغنية من كلمات محمد الجبوري، الحان سيف نبيل، توزيع عمار عدنان، ميكس وماسترينغ عمر صباغ.

كانت هذه تفاصيل خبر سيف نبيل يتعرض للخيانة... وما علاقة البلوغر البحرينيّة المها؟ شاهدوا الفيديو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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