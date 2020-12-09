92 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة في ذي قار

سجّلت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس.
وقال مصدر طبي في حديث لـ الخليج 365، إن "الكوادر الطبية في محافظة ذي قار، سجلت اليوم الأربعاء، 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المحافظة سجّلت كذلك حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا".
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