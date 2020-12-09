بالصور.. 'خباز' بعد الاستهداف

حصلت الخليج 365، على صور تُظهر حقل خباز النفطي في محافظة كركوك بعد استهدافه. وكان مصدر أمني في كركوك، أبلغ الخليج 365، باندلاع حريق داخل حقل خباز النفطي جراء انفجار عبوتين ناسفتين فجر اليوم، على بئرين في الحقل.

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