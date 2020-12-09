إصابة 4 مدنيين فى هجوم بقنبلة يدوية بكشمير الهندية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

أصيب أربعة مدنيين اليوم الأربعاء في هجوم بقنبلة يدوية شنه مسلحون مجهولون بمنطقة بارامولا في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وقالت مصادر في الشرطة - حسبما ذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية - إن مسلحين استهدفوا مركبة لقوات الأمن في منطقة سينجبورا على طريق سريناجار - بارامولا السريع، فيما أخطأت القنبلة الهدف وانفجرت على الطريق مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين، وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، شنت قوات الأمن حملة بحث لتعقب المسلحين.

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