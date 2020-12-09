البرازيل تسجل أعلى عدد وفيات يومية بكورونا في نحو شهر

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 51088 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و842 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات منذ 14 نوفمبر.

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل ستة ملايين و674999 بينما بلغ إجمالي الوفيات 178159. وتحل البلاد في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات فيما تحتل المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات.

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