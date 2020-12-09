كورونا..الوفيات في ارتفاع والإصابات تتجاوز الـ68 مليون عالميا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 09:12 صباحاً - بالرغم من بدء بعض الدول مرحلة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاحات أثبتت فعاليتها ، يواصل الفيروس انتشاره في مختلف دول العالم، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 68 مليونا و567 ألفا و527 إصابة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و563 ألفا و130 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 47 مليونا و462 ألفا و104 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

ارتفاع وفيات فرنسا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا المستجد قفزت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 13713 ارتفاعا من 3411 في اليوم السابق .

غير أنه في اليوم الحادي عشر من تخفيف الحكومة عزلا عاما على مستوى البلاد، انخفض عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بواقع 110 حالات إلى 3088، مقتربا من 2500 إلى 3000 الذي قالت الحكومة إنه أحد شروط زيادة تخفيف العزل العام.

ويبلغ مجمل الإصابات في فرنسا حاليا 2.31 مليون.

وسجلت الوزارة كذلك 831 وفاة جديدة بكورونا ارتفاعا من 366 الإثنين.

أعلى عدد وفيات يومية في البرازيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 51088 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و842 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات منذ 14 نوفمبر /تشرين الثاني.

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل ستة ملايين و674999 بينما بلغ إجمالي الوفيات 178159. وتحل البلاد في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات فيما تحتل المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات.