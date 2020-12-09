بسبب كورونا..حزمة مساعدات أمريكية بـ916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 09:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2020 7:16 صباحًا

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين. ، الثلاثاء، عن حزمة تحفيز جديدة قيمتها 916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المتضرّر من جائحة كوفيد-19.

وهذه الحزمة تزيد قليلاً عن قيمة خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار اقترحتها، الأسبوع الماضي، مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيّين والجمهوريّين.

وقال منوتشين إن الحزمة الجديدة تشتمل على أموال للمجتمعات المحلية وحماية للشركات من الملاحقات المتعلقة بكوفيد-19، وهي كانت نقاطا شائكة بين الجمهوريين والديموقراطيين.

وقُدّمت الخطة الجديدة إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية، نانسي بيلوسي، التي اجتمع معها منوتشين، مساء الثلاثاء.

وهذا الاقتراح الجديد تزيد قيمته قليلاً عن خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها في الآونة الأخيرة مجموعة من الديموقراطيّين والجمهوريّين وشكّلت ارضية للمفاوضات بين الجانبين.

وقد توقفت هذه المناقشات منذ شهور واستؤنفت مؤخرا. وكان الرئيس المنتخب، جو بايدن، شدد على الحاجة إلى مساعدة الأسر الأكثر ضعفا والشركات على الخروج من هذا الوضع.

وتُواجه المناقشات التي يجريها أعضاء الكونغرس نقطتي خلاف رئيسيتين: حماية الشركات من بعض الدعاوى القضائية، لا سيما في حالات اصابة موظفين بفيروس كورونا، وهي نقطة يدافع عنها الجمهوريون، وتقديم مساعدة للولايات والمجتمعات المحلية وهو أمر يطالب به الديمقراطيون.

ويتضمن الاقتراح، الذي قدّمه البيت الأبيض، كلا الموضوعين، وهو ما قد يسمح للحزبين بالتوصل أخيرًا إلى اتفاق.

ويمثل الاقتراح الذي قدّمه منوتشين أحدث الجهود للتوصل إلى اتفاق قبل أن يتولى بايدن السلطة في 20 يناير.