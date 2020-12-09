أرانشا غونزاليس: إسبانيا والمغرب ملتزمان بالإقلاع والانتعاشة الاقتصادية لما بعد جائحة كورونا

يواصل المسؤولون الإسبان بعث الرسائل الإيجابية إلى المغرب، قبل أيام من انعقاد اللقاء رفيع المستوى بين البلدين في الرباط، المرتقب في 17 من دجنبر الجاري، إذ أكدت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن بلادها، والمغرب “ملتزمان” بالإقلاع، والانتعاشة الاقتصادية لما بعد تفشي جائحة فيروس “كوفيد-19”.

وقالت غونزاليس لايا، في مقابلة مع الإذاعة الإسبانية “كادينا سير”، إن “إسبانيا، والمغرب ملتزمان ثنائيا على نحو كامل بدعم، وتعزيز الإقلاع، والانتعاشة الاقتصادية لما بعد (كوفيدـ19)، إذ سيكون الاجتماع رفيع المستوى المقبل مناسبة لتجسيد، وجعل هذا الالتزام حقيقة واقعية”.

وأوضحت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية أن الهدف من الاجتماع المقرر عقده، يوم 17 دجنبر الجاري، في الرباط، هو “منح الأولوية للقضايا، التي توجد بشأنها اتفاقيات بين المغرب، وإسبانيا”، وبالتالي التوصل إلى “تحقيق نتائج ملموسة”.

وأشارت غونزاليس لايا إلى أن جدول الأعمال، المقرر لإنجاح الموعد المذكور سيتم تحديده في إطار “التفاهم الجيد والمناخ الإيجابي” القائم بين البلدين.