فيديوجراف يكشف توجهات قناة الجزيرة الارهابية

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

كشف فيديوجرف بأن عدد من الوقائع كشفت فضائح بالجملة لقناة الجزيرة القطرية حيث أن القناة تنفذ مخططات تدعم التطرف والارهاب بدول العالم.



واستعرض الفيديوجراف أبرز فضائح القناة القطرية الداعمة للتطرف حيث أكد بأن الجزيرة القطرية تعتبر إحدى أدوات التحريض والهدم في المنطقة العربية و أداة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية و تستضيف قادة الإرهاب على شاشتها وتقدم الدعم لهم و خلقت العداوات مع الدول العربية خاصةً مصر.

وأشار بأن قناة الجزيرة كان لها دور أساسي في إشاعة الفوضى بالدولة المصرية حيث عملت على تبرير جرائم العنف والإرهاب داخلها و إذاعة فيديوهات مفبركة لإيهام متفرجيها بأن هناك فوضى بمصر مما دفعت الرياض إلى سحب سفيرها من الدوحة عام 2002 حيث أن القناة تروج لاستخدام الأشخاص الدين كوسيلة لخدمة أغراضهم.. فإلى متى تستمر الجزيرة في فضائحها ودعم الإرهاب؟