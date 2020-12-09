شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن التسجيل الرسمي للقاح «سينوفارم» للوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأربعاء إن النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح سينوفارم للوقاية من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 86 بالمئة. وقالت أيضا إنها سجلت اللقاح رسميا وذلك بعد أن وافقت على الاستخدام الطارئ لبعض الفئات في سبتمبر.

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