مسؤول إيراني: تم التعرف على بعض العناصر المتورطة باغتيال فخري زادة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية أمير عبد اللهيان، إنه تم التعرف على بعض العناصر المتورطة باغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة، “وتم اعتقال بعضهم والأجهزة الأمنية ستعلن عن هذا الأمر لاحقاً”.

وذكر في مقابلة مع قناة “العالم” أنه “من المؤكد أن الصهاينة لم يستطيعوا ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة لوحدهم ومن دون تعاون الأجهزة الأخرى”.

وأشار إلى أنّه “في منطق السياسة الخارجية من السذاجة التفكير بأن مجيء الرئيس المنتخب جو بايدن سوف يكون العصر الذهبي لتطبيق الاتفاق النووي وحل المشاكل التي نعاني منها تجاه الطرف الآخر”.

عبد اللهيان قال “لا نأخذ بالأقاويل الأميركية المضطربة، بل ملاكنا سوف يكون تصرف أميركا مستقبليا”.

وأضاف أنه “على بايدن والديموقرطيين القول ما إذا كانت استراتيجيتهم المقبلة مواصلة العداء مع الشعب الإيراني، أم الصداقة والتعاون السلمي”