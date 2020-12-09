شكرا لقرائتكم خبر عن مقعد وحيد فى انتخابات "النواب" ينتظر إعلان موعد الاقتراع .. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسم جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، 100 مقعد متبقى من التشكيل المنتخب للبرلمان الجديد بإعلان النتيجة 14 ديسمبر والموافق الإثنين المقبل، وتعد هذه الجولة هى الأخيرة بعدما حسمت الجولات السابقة فوز 467 مرشحا، ليبتقى فى ذلك مقعد وحيد ستجرى عليه الانتخابات وهو مقعد دائرة دير مواس بمحافظة المنيا والتى أعلنت الهيئة تأجيلها مسبقا.

وجاء تأجيل هذه الدائرة للنظام الفردى فقط وجرت على نظام القائمة، وكان بناء على قرار صدر للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بتاريخ 20 أكتوبر، وهو برقم 73 لسنة 2020، بناء على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر الجاري، والذى أفاد بإدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين محمد فى الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 على المقعد الفردي عن الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بمحافظة المنيا برقم "4" برمز ساعة اليد .

ووفق هذا القرار فقد تقرر إرجاء تنفيذ باقى الإجراءات والمواعيد الخاصة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بمحافظة المنيا على المقعد الفردى داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لحين صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لذلك، ويأتى عدد المرشحين على هذه الدائرة والتى مخصص لها مقعد واحد بالبرلمان لـ 18 مرشح، بعد إدراج علاء حسانين وهو ما يعنى أن هذه الدائرة ستشهد تحديد موعد لها للتصويت بالداخل والخارج وغيرها من إجراءات بإعلان جديد للهيئة منتظر.