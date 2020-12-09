تنظيم 500 فعالية مسرح شارع وبرامج حوارية ضمن الخطة المقترحة لتنظيم الأسرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لطرح خطة جديدة لضبط النمو السكانى وتنظيم الأسرة، حيث استعرضت الحكومة خلال جلساتها الأخيرة، الاستراتيجية القومية للسكان، والتى تعمل للتصدى للتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
ويشارك بالخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافى بالقاهرة، والتى تعتمد على 5 محاور، تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، والتى من المنتظر أن يستعرضها البرلمان ومجلس الشيوخ قريبا عقب عرضها على رئيس الجمهورية، ونرصد ما جاء بالمحور الثالث، الخاص بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى:
- رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية.
- صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات بأهمية تنظيم الأسرة
- إطلاق وزارة الدولة للإعلام حملة "عزوتك" للتوعية بالقضية السكانية.
- تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وعقد10 الاف ندوة.
- تنظيم 500 فعالية مسرح شارع للوصول لـ 4 مليون سيدة بالمحافظات الأكثر احتياجا.
- توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب ببرنامج "مودة".
- تدريب 10 آلاف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية.
- تعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية.
- إنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل.
- تنشيط دوائر الحكي، وبرنامج "حوار الأجيال" و"المسرح التفاعلي".
- التوعية من خلال منظومة نجدة الطفل.
- إرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة.
- إدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم.
- إنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية.
- إطلاق حملة "أنا مسئول" للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.
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