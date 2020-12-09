حصر عددي| منصور وعبدالنبي والنجار يفوزون بأصوات الدائرة السادسة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:
انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالشرقية، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان في التاسعة من مساء الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.
أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة السادسة في الشرقية، عن فوز المرشحين إمام منصور وعلاء عبدالنبي وعلاء النجار.
حصد إمام منصور 111459 صوتًا، وعلاء عبدالنبي 92175 صوتًا، يليه علاء النجار الذي حصل على 81359 صوتًا.
وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
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