كورونا في 24 ساعة| زيادة الوفيات في مصر وتطوير نسخة جديدة من لقاح بيونتيك وفايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر: شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة والسكان، تسجيل 434 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بجانب تسجيل 23 حالة وفاة جديدة. ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار: زيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

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