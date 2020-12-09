التحالف يدمر مسيّرة حوثية مفخخة تستهدف السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 07:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2020 6:34 صباحًا

أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران باتجاه الأراضي السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، “بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية”.

وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.