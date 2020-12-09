عنف في باريس ومسيرات بأنحاء فرنسا ضد «مشروع قانون الأمن الشامل»

اندلعت أعمال عنف، اليوم السبت، في باريس، حيث شهدت وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لمشروع قانون أمني، تخللها إضرام النيران في سيارات، وتحطيم واجهات محال تجارية.

وقد شارك العديد من الأشخاص في العاصمة الفرنسية، باريس، في مظاهرة كبيرة مناوئة لعنف الشرطة وقانون الأمن المزمع، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان الآلاف يشاركون في مسيرة سلمية في باريس عندما اندلعت الاشتباكات بين الشرطة ومجموعات من المحتجين يرتدي معظمهم ملابس سوداء ويغطون وجوههم. واستخدم البعض منهم مطارق لتحطيم الأرصفة، بحسب «رويترز».

وأطلق عشرات المحتجين المقنعين اليوم، مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب وحطموا واجهات متاجر وأشعلوا النار في سيارات خلال مظاهرة في العاصمة الفرنسية، ضد عنف الشرطة، في حين ردت قوات الأمن بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع. وكان من بين المتظاهرين العديد من الشباب بالإضافة إلى نقابات العمال، وهتف البعض ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «كفي ماكرون»، و«لا لا لقانون الأمن، نعم نعم للأمن الاجتماعي».

يشار إلى أن هذه المظاهرات دعا لها جمع من النقابات العمالية واتحاد الصحافيين واتحاد حماية الضحايا بالإضافة إلى منظمات حقوقية.

وكانت فرنسا قد شهدت احتجاجا جماهيريا في مطلع الأسبوع الماضي، فيما أعلن غالبية أعضاء الحكومة قبل بضعة أيام تعديل الفقرة الرابعة والعشرين المثيرة للجدل في القانون والتي تقيد نشر صور لرجال الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 45 ألف يورو على أي شخص ينشر صورا لضابط شرطة أو درك تبين «وجهه أو أي علامة تعريفية» أثناء أداء وظيفته من أجل «إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به».

وتطالب المنظمات بشطب هذه الفقرة بالكامل، كما يتضمن القانون إجراءات أخرى تعرضت لانتقادات شديدة، ومنها توسيع نطاق المراقبة الشرطية عبر الفيديو في المظاهرات باستخدام الطائرات المسيرة، وترى الحكومة أن هذا الإجراء سيعمل على حماية الشرطة.

وأعلن ماكرون، أمس (الجمعة)، اعتزامه تأسيس منصة إلكترونية مطلع العام المقبل يمكن الإبلاغ لديها عن وقائع تمييز ترتكبها الشرطة، وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من قبل النقابات الشرطية.