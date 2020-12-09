المسماري: أردوغان ينتهك الهدنة وإعلام الإخوان كاذب

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.. الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5 + 5 برعاية الأمم المتحدة.

وفيما يخص الشائعات، أوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن تنظيم الإخوان وإعلامه الكاذب يسعيان لبث الفتنة بين أبناء الشعب الليبي.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك مجموعات تعمل على خرق وقف إطلاق النار، وتابع "قيادة الجيش الليبي أصدرت تعليمات بعدم الانجرار وراء الاستفزازات".

وأوضح المسماري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد تثبيت نفسه في ليبيا وإقامة قواعد عسكرية على الأراضي الليبية، بخلاف سعيه لخرق وقف إطلاق النار من أجل تحقيق مصالح بلاده في ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تركيا تواصل نقل المرتزقة والعتاد العسكري إلى غربي البلاد.

وقال المسماري، إن قوات الجيش الليبي نفذت عمليات ضد مجموعات مسلحة وقضينا على مسلحين من تنظيم داعش.