توقف مباراة اسطنبول وباريس سان جيرمان بسبب عبارات عنصرية

توقفت مباراة اسطنبول وباريس سان جيرمان لحساب مسابقات “الويفا” بسبب عبارة عنصرية، وفق ما كشفه الاتحادي الأوروبي في بلاغ له.

وصدر البلاغ نتيجة السلوك العنصري للحكم الرابعة سيباستين كولتيسكو تجاه عضو الطاقم التقني للفريق التركي، بيير ويبو. وقام لاعبو فريق اسطنبول بمغادرة الملعب بعدما أكد عضو الطاقم التقني تعرضه للعنصرية من طرف الحكم الرابع من خلال عبارة “الأسود”.

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