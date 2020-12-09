العمل الإنساني.. المغرب يقرر رفع مساهمته في الميزانية السنوية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية قررت رفع مساهمتها “بشكل ملحوظ” في الميزانية السنوية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وذلك من خلال تخصيص غلاف مالي يقدر بـ100 ألف دولار برسم سنة 2021.

وأكد بوريطة، في كلمة له خلال مؤتمر 2020 رفيع المستوى لمانحي الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، المنعقد عن بعد، أن مساهمة المغرب في الميزانية السنوية للصندوق تهدف إلى أن تجسد تعبيرا “ملموسا” عن “الانخراط الإنساني” للمملكة.

وأشار الوزير إلى أنه في الوقت الذي تتم فيه مواجهة احتياجات إنسانية غير مسبوقة، فإن أي مساهمة تعتبر مهمة، لاسيما وأنها تساعد في تخفيف المعاناة، وتعطي الأمل للفئات الأكثر هشاشة و”تقربنا من الهدف العالمي المتمثل في +عدم التخلي عن أي شخص+”.

و سجل أن المغرب يساهم “بنشاط وثبات” في التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية عبر العالم، من خلال مشاركته الفعلية في عمليات حفظ السلام والمبادرات الإنسانية في مختلف بقاع العالم.

وشدد الوزير على أنه “حتى في زمن الجائحة، لم يغب تضامن المغرب قط”، مبرزا أنه بمبادرة من الملك، قدم المغرب مساعدات طبية إلى 20 دولة إفريقية لمساعدتها على مواجهة فيروس كورونا الجديد.

ومن جهة أخرى، أشاد الوزير بـ “قيادة” السيد مارك لوكوك، رئيس مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، التي مكنت من تعزيز “انخراط” المانحين في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، مسجلا أنه في سنة 2020، خصص الصندوق حوالي 730 مليون دولار للأشخاص المتضررين من النزاعات والأمراض والكوارث المناخية في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن المغرب، بصفته مانحا وعضوا في المجلس الاستشاري للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، يثمن عاليا القيمة المضافة للصندوق من خلال إتاحة استجابة سريعة وملائمة ومنسقة بشكل أفضل للأزمات الإنسانية.