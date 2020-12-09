تأجيل اجتماع النواب الليبيين في غدامس إلى 21 دجنبر الجاري

أعلن أعضاء مجلس النواب الليبي، المجتمعون في مدينة غدامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل اجتماعهم، وتحديد 21 دجنبر الجاري، موعدا لعقد جلسة، يتم فيها انتخاب رئاسة جديدة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن النائب إبراهيم كرنفودة، قوله: “إن مجلس النواب عقد اليوم جلسة ترأسها عبد القادر هيبة‎، عضو المجلس عن غدامس، بحضور 127 نائبا”.

وأضاف المتحدث نفسه أن أعضاء المجلس حددوا، 21 دجنبر الجاري، موعدا لعقد الجلسة الرسمية للمجلس في غدامس، وأشار إلى أنه تم تحديد جدول أعمالها، خلال اجتماع، اليوم، ومن أهمها انتخاب رئاسة جديدة للمجلس، والاتفاق على أن تكون الدورة البرلمانية لمدة ستة أشهر، وكذلك انتخاب اللجان.

وكان من المقرر أن يناقش أعضاء مجلس النواب الليبي في غدامس آلية التوصل إلى جدول أعمال لعقد جلسة رسمية، لكن بسبب الخلافات لم يتمكنوا من ذلك.

وفي بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، أكد النواب في مجلسي طرابلس، وطبرق التئام المجلس وتوحيده بحضور 127 نائبا في جلسة، اليوم، التمهيدية.

وسيكون موعد الجلسة المقبلة 21 دجنبر الجاري، وتشمل انتخاب رئاسة جديدة، وإقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع 6 أشهر لكل دورة، وتعديل اللائحة.

ويمنح تأجيل الجلسة الرسمية اليوم “فرصة أخرى لالتحاق بقية النواب، وبناء جسور الثقة”، وفق البيان نفسه.

وأضاف البيان أن “انتخاب اللجان البرلمانية، وتشكيل اللجان الفنية المؤقتة، ومناقشة التعديلات المقترحة سيجري خلال جلسة أخرى في اليوم الثاني 22 دجنبر”.

ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق، وطرابلس 170 عضوا، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

واحتضنت مدينة طنجة، بين 23 و28 نونبر الماضي، أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، بحضور أكثر من 120 نائبا من طبرق، وطرابلس، وجرى الاتفاق، في ختام الاجتماع التشاوري، على عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة غدامس الليبية، وفق بيانه الختامي.