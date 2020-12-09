سجلت هزة أرضية بلغت قوتها 4,7 درجات على سلم ريشتر، اليوم الثلاثاء، بعرض الساحل الأطلسي، وفق ما أفاد به بلاغ للمعهد الوطني للجيو-فيزياء.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية زلزالية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها على بعد 220 كيلومترا عن الدار البيضاء، وقعت على الساعة الخامسة عصرا و35 دقيقة و44 ثانية (بتوقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 30 كيلومترا عند التقاء خط العرض 35.028 درجة وخط الطول 9.259 درجة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بهزة غير محسوسة.
كانت هذه تفاصيل خبر المعهد الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 4,7 درجات بعرض الساحل الأطلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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