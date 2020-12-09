شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 200 ألف مخالفة لقواعد ارتداء الكمامات في شبكة القطارات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الشرطة إنه تم تسجيل نحو 3700 مخالفة من جانب ركاب آخرين أثناء تلك الفترة. وفي نحو 500 حالة، طلبت الشرطة من المخالفين مغادرة القطار أو المحطة.
ومع ذلك أكدت الشرطة أن الغالبية العظمى من الركاب يلتزمون بالقواعد.
وتعاقب السلطات على انتهاك قواعد ارتداء الأقنعة الواقية في وسائل النقل العام بالغرامة.
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