شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات بين وكلاء إيران.. وسفير طهران يفشل في رأب الصدع والان مع التفاصيل
وأضاف أن لقاءات الأمس بين قادة القوى السياسية سبقتها لقاءات أخرى من أجل توحيد الموقف الشيعي في هذه المرحلة الصعبة، مستبعدا التوصل لموقف موحد لتشكيل تحالف قوي في الوقت الحالي لكن من الممكن أن تتقارب وجهات النظر بعد الانتخابات.
ورجح أبو حسنة أن يكون هناك تحالف وطني بين الكتل الشيعية السبع والتي تضم (سائرون، بدر، دولة القانون، النصر، الحكمة، الفضيلة، وصادقون) والتي اتفقت قبل نحو ثلاثة أشهر على إعادة العمل باللجنة السباعية المتوقفة منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنها تهدف إلى التهدئة والابتعاد عن التراشق الإعلامي قبل إجراء الانتخابات.
وأفاد بأن القوى الشيعية مازالت مختلفة وغير متفقة على تعيين رئيس لهذه اللجنة بعدما طرح اسم طارق نجم والذي لاقى رفضا وتحفظا من قبل الأطراف الشيعية التي اعتبرته غير مستقل وينتمي إلى حزب الدعوة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلافات بين وكلاء إيران.. وسفير طهران يفشل في رأب الصدع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.