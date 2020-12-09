حصر عددي لنتائج الدائرتين الأولى والثامنة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالشرقية، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان في التاسعة من مساء الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الأولى في الشرقية عن فوز المرشحين لطفي شحاتة ومجدي عاشور ومروة هاشم وإيمان خضر.

وحصد لطفي شحاتة 62225 صوتًا، ومجدي عاشور 59240 صوتًا، ومروة هاشم 54916 صوتًا، وإيمان خضر 54647 صوتًا.

بينما أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الثامنة عن فوز المرشحين الدكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي والسيد رحمو.

وحصد الطحاوي 52370 صوتًا، والسيد رحمو حصل على 51837 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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